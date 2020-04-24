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İngiltere'de korona aşısı için uluslararası zirve düzenl

İngiltere Dışişleri Bakanı, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini açıkladı.

AA |
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İngiltere'de korona aşısı için uluslararası zirve düzenl

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinde koronavürüs aşısı için uluslararası bir zirve düzenleneceğini duyurdu.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastalıkların sınır tanımadığını dile getirdi.

KÜRESEL AŞI ZİRVESİ

Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını bildirdi.

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