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İngiltere'de korona bilançosu: 18 bin 738 ölüm

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 616 arttı.

AA |
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İngiltere'de korona bilançosu: 18 bin 738 ölüm

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 18 bin 122'den 18 bin 738'e, vaka sayısı 4 bin 583 artarak 138 bin 78'e çıktı.

14 BİN 629 TEST YAPILDI

Son 24 saatte 14 bin 629 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 425 bin 821'e, tekrarlar ile 583 bin 496'ya yükseldi.

İngiltere'de korona bilançosu: 18 bin 738 ölüm

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823, 759 ve 616 olarak kayıtlara geçti.

KONTROLLÜ BAĞIŞIKLIK TEPKİ ÇEKTİ

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

SOKAK YASAĞI UZATILDI

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

16 Nisan'da süresi dolan uygulama, 3 hafta daha uzatılmıştı.

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