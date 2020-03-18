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İngiltere'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 104 oldu

İngiltere'de koronavirüsün neden olduğu ölümlerin 104'e ulaştığı açıklandı.

AA | 18.03.2020 - 20:20..
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Avrupa'da koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, İngiltere'de son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybeti.

104 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Böylece ülkede toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.

İngiltere'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 104 oldu

TOPLAM VAKA SAYISI 2 BİN 526

Koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

ÖLENLERİN ARASINDA TÜRK VATANDAŞLARI DA VAR

Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi. Britanya Alevi Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G.'nin (54) virüs nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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