taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4023
Euro
7.093
Altın
1625.6
Borsa
91527.59
Gram Altın
335.578
Bitcoin
43503.34

İngiltere'de koronadan can kaybı 578'e yükseldi

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı.

AA | 27.03.2020 - 06:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs Avrupa'daki etksini artırmayı sürdürüyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu.

POLİSLERE YENİ YETKİLER VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek.

Para cezası ilk seferde 60 sterlin (465 TL) olacak; ancak ilk 14 günde ödenirse yüzde 50 indirim oranında indirim yapılacak. Kuralları ikinci kez ihlal edenlerin para cezası ise 120 sterline çıkacak ve her ihlalde ceza katlanacak.

Para cezasını ödemeyenler hakkında dava açılacak, kuralları ihlal etmeyi sürdürenler ise gözaltına alınacak.

İngiltere'de koronadan can kaybı 578'e yükseldi

İNGİLTERE HÜKÜMETİ VİRÜSÜN YAYILMASI İSTİYORDU

İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

SINIRLANDIRILMIŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELMİŞTİ

Pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. Gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına veya hane halkıyla spor, tıbbi ihtiyaç ve evde çalışılması mümkün olmayan durumlarda işe gidilmesi için sokağa çıkmaya izin verileceği bildirilmişti.

İngiltere'de koronadan can kaybı 578'e yükseldi

İlginizi Çekebilir
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
ABD'de bir markette müşterinin ürünlerin üzerine öksürmesi üzerine, market sahibi koronavirüs bulaşabileceği korkusuyla ürünlerini çöpe attı.
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
ABD, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koydu.
Almanya'da 2 Türk daha korona nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da 2 Türk'ün daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
Hafter’e bağlı milisler Trablus’ta bir hastaneye bombalı saldırı gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
181
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
49
Merkel: Korona 2008 krizinden daha kötü
Merkel: Korona 2008 krizinden daha kötü
12
İzmir’de bir kadın evinde ölü bulundu
İzmir’de bir kadın evinde ölü bulundu
3
THY bazı noktalar hariç tüm dış uçuşları durdurdu
THY bazı noktalar hariç tüm dış uçuşları durdurdu
9
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
0
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir