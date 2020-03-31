İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 1801'e çıktı

Tüm dünyayı etkise altına alan koronavirüs her geçen gün can kaybına neden oluyor.
Salgın nedeniyle insanlar endişe içinde yaşarken, yetkililer ise önlem almaya devam ediyor.
ÖLÜ SAYISI 1801 OLDU
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.
İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.