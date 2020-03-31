İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 1801'e çıktı

Hızlı göz hareketi anlamına da gelen REM, uykunun rüya görülen kısmıdır. Adını, bu esnada gözlerin hızlı hızlı hareket etmesinden alır.

6

HTTP nedir

HTTP (Hiper-Metin Transfer Protokolü) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için bir iletişim protokolüdür.