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İngiltere'de koronavirüs ilacı denemesi başladı

Oxford Profesörü Peter Horby, ilaç çalışmalarına işaret ederek, haziran ayında sonuç alabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi |
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İngiltere'de koronavirüs ilacı denemesi başladı

Koronavirüse karşı birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İngiltere'de, dünyanın en büyük ilaç denemesine başlandı.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de 165 Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanesinde, 5 binden fazla hasta denemelere katılıyor.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK İLAÇ DENEMESİ

Oxford Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar ve Küresel Sağlık Profesörü Peter Horby, "Bu, dünyadaki en büyük deneme." dedi.

Horby, daha önce Batı Afrika'da ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ilacı denemelerine öncülük etti.

İngiltere'de koronavirüs ilacı denemesi başladı

HAZİRAN AYINDA SONUÇ ELDE EDİLEBİLİR

İlaç geliştirmesinde görevli ekip, kesin verilere ilk olarak erişmeyi hedefliyor. Horby, haziran ayında sonuç alabileceklerini düşünüyor.

Oxford Profesörü, ilaç denemelerine ilişkin, "Faydası olduğu gerçekten açıksa, daha hızlı bir çözüm olacak." diye konuştu.

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Jenner Enstitüsü, koronavirüse karşı tedavi arayışının merkezlerinden biri konumunda...

İngiltere'de koronavirüs ilacı denemesi başladı

(Jenner Enstitüsü)

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