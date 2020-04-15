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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 761 kişi daha öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak, 12 bin 868 oldu.

Haber Merkezi |
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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 761 kişi daha öldü

Koronavirüse dair son rakamları, İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 761 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 868'e ulaştığını bildirdi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 761 kişi daha öldü

TOPLAM VAKA SAYISI 98 BİN 476

Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 605'lik artışla 98 bin 476'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 313 bin 769 kişiye koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 bin 892'ye ulaşmış durumda.

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