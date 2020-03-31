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İngiltere'de koronavirüsten ölümler 1400'ü geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 180 artarak 1408'e ulaştı.

AA |
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İngiltere'de koronavirüsten ölümler 1400'ü geçti

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi.

Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.

"ÖLÜ SAYISI CİDDİ ORANDA ARTACAK"

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.

İngiltere'de koronavirüsten ölümler 1400'ü geçti

DOKTORLAR DA HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.
Müslüman doktorlar, Kovid-19 kurbanı ilk sağlık çalışanları oldu

Salgının yayılmasıyla beraber İngiltere'de de doktor ölümleri kayda geçti.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) açıklamasında Kovid-19 testi pozitif çıkan kulak burun boğaz uzmanı 55 yaşındaki Amged El-Hawrani'nin Leicester kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiliz basınında, 24 Mart'ta hayatını kaybeden doktor Habib Zaidi (76) ile 25 Mart'ta hayatını kaybeden organ nakli uzmanı doktor Adil El Tayar'da (63) da koronovirüse rastlandığı haberleri yer aldı.

İngiltere'de koronavirüsten ölümler 1400'ü geçti

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