İngiltere'de kraliyet ailesinden oyuncu gelin uyarısı

Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip’in torunu Prens Harry’yi Meghan Markle ile evlenmemesi yönünde uyardı.

Sunday Times’taki için bir köşe yazısı kaleme alan Sophie Money-Coutts, Prens Philip’in Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerini hatırlatarak torununa “Oyuncularla eğlenilir, evlenilmez” dedi.

SARAYDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Buckingham Sarayı’ndan konula ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Prens Harry ile dedesi Prens Philip’in çok yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğu belirtiliyordu.

Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebekleri Archie’yi ilk gören isimlerden biri Prens Philip’ti.