taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8674
Euro
6.5973
Altın
1339.33
Borsa
92102.74
Gram Altın
253.002

İngiltere'de kraliyet ailesinden oyuncu gelin uyarısı

İngiliz kraliyet ailesi prenslerin, oyuncularla evlenmesini istemiyor.

AA | 17.06.2019 - 17:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip’in torunu Prens Harry’yi Meghan Markle ile evlenmemesi yönünde uyardı.

Sunday Times’taki için bir köşe yazısı kaleme alan Sophie Money-Coutts, Prens Philip’in Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerini hatırlatarak torununa “Oyuncularla eğlenilir, evlenilmez” dedi.

İngiltere'de kraliyet ailesinden oyuncu gelin uyarısı

SARAYDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Buckingham Sarayı’ndan konula ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Prens Harry ile dedesi Prens Philip’in çok yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğu belirtiliyordu.

Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebekleri Archie’yi ilk gören isimlerden biri Prens Philip’ti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

281
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

590
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

346
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

382
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

398
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

165
Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

703
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir