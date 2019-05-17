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İngiltere'de kriz sürüyor: Brexit görüşmeleri çöktü

Parlamento Brexit anlaşmasına 3 kez ret verdi. Bir kez daha ret verilirse Başbakan Theresa May istifa edecek.

AA | 17.05.2019 - 13:47..
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Başbakan Theresa May’e mektup yollayan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti arasında yürütülen Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeye yönelik görüşmelerden çekildiklerini açıkladı.

"HÜKÜMET GİDEREK ZAYIFLIYOR"

"Aramızdaki önemli politika ayrılıklarını gideremedik." ifadesini kullanan Corbyn, "Daha da önemlisi, hükümetinizin giderek zayıflaması ve istikrarsız hale gelmesi, üzerinde anlaşacağımız hiçbir şeyin güvence altında olmayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de kriz sürüyor: Brexit görüşmeleri çöktü

RET OYU VERMEYE DEVAM

Corbyn, partisinin parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasına ret oyu vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Başbakan May, Brexit anlaşmasına 4 kez ret gelirse istifa edeceğini söylemişti.

İngiltere'de kriz sürüyor: Brexit görüşmeleri çöktü

NEDİR BU BREXİT

İngiltere ile AB, geçen ay yapılan zirvede, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

Başbakan May, anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için İşçi Partisine diyalog çağrısında bulunmuş, bunu takiben partiler arasında görüşmeler başlamıştı.
İşçi Partisi, İngiltere'nin kalıcı bir şekilde Gümrük Birliği içinde yer almasını savunuyordu. Parti içinde geniş bir kesim, varılacak herhangi bir anlaşmanın ayrıca halk oyuna sunulmasını da talep ediyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere halkı, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

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