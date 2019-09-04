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İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

Bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti.

DHA | 04.09.2019 - 22:41..
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İngiltere’de 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.

Londra’nın kuzeyindeki Bedfordshire bölgesindeki Luton kentinde meydana gelen olayda kurye, kapısını çaldığı eve zorla girdi ve içerideki 3 Çinli kadını acımasızca dövdü.

Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kapının çaldığı ve yaşlı kadının acıyla bağırdığı duyuldu. Ardından saldırganın, bilincini kaybeden kadını kolundan tutarak mutfağa sürüklediği; diğer kadını da sürükleyerek zorla mutfağa soktuğu görüldü.

POLİSTEN İHBAR EDİN AÇIKLAMASI

Saldırganın yakalanması için görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyüyen tepkiye, polisten yanıt geldi. Bedfordshire Polisi, “Soruşturma halen devam ediyor. Bilgisi olan, bu saldırganı taniyan herkesin polise başvurmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

 


İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınlara saldırdı

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