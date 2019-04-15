İngiltere'de mahkum gardiyanı yaraladı

İngiltere’nin Nottingham şehrinin hapishanesinde 23 yaşındaki bir gardiyan, bir mahkumun saldırısına uğradı. Boğazına tıraş bıçağıyla 17 çizik atılan gardiyanın, son anda hayatının kurtarıldığı açıklandı.

Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, saldırının sebepsiz olduğu ve atardamarı çok az bir farkla kesilmekten kurtulduğu ifade edildi. Yapılan soruşturmada, saldırının “sebepsiz” olduğu tespit edildi.

TEHLİKELİ HAPİSHANE DİYE UYARILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl hapishane müfettişleri, Nottingham şehir hapishanesinin “tehlikeli” olduğu konusunda uyarmış, yetkililerin önlem alması ve hapishanede reform yapmaları konusunda tavsiyede bulunmuştu.