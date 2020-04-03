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İngiltere'de Müslüman doktorlar, korona kurbanı oldu

İngiliz Profesör Todd Green, "Müslüman doktorlar başkalarını koronavirüsten kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar." dedi.

AA |
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İngiltere'de Müslüman doktorlar, korona kurbanı oldu

İngiltere'de 3 bine yakın koronavirüs kurbanı arasında sağlık çalışanları da yer alıyor.

Son olarak İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Walsall Manor Hastanesi'nde görev yapan 36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

İngiliz basınında yer alan haberlerde, 3 çocuk annesi Nasreen'in durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

HEMŞİREYİ ANLATTI

Nasreen'in hemşire arkadaşı Rubi Aktar, sosyal medya hesabından, "O, tanışabileceğiniz en sevimli, en içten kişiydi. Tanıştığı herkes için beklenenden fazlasını yaptı. Kelimelerin ifade edemeyeceği kadar üzgünüm. Gülümsemeni tekrar görmeyeceğime inanamıyorum." paylaşımını yaptı.

İngiltere'de Müslüman doktorlar, korona kurbanı oldu

(Areema Nasreen)

6 MÜSLÜMAN SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Mısır asıllı patoloji uzmanı 79 yaşındaki doktor Muhammed Sami Shousha da koronavirüs nedeniyle ölen diğer bir doktor oldu. 23 Mart'ta hastaneye kaldırılan Shousha'nın da kurtarılamayarak dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, Nasreen ve Shousha ile beraber hayatını kaybeden Müslüman sağlık çalışanlarının sayısı 6 oldu.

MÜSLÜMAN DOKTORLARA ÖVGÜ

İngiltere'deki Müslümanların kurduğu sivil toplum kuruluşlarından olan Cordoba Vakfı'nın Başkanı Enes el-Tikriti, yaptığı açıklamada, Müslümanların yaptığı fedakarlığa dikkat çekti.

Tikriti, "Dünyanın dört bir yanından İngiltere'ye gelen Müslümanlar ve göçmenler, koronavirüs kurbanlarının hayatlarını kurtarmak için en iyilerimizi, en bilgililerimizi, en adanmışlarımızı, en onurlularımızı verdiğimizi ilan eden bir şeref listesini başlarının üstünde tutabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Müslüman doktorlar, korona kurbanı oldu

(Muhammed Sami Shousha)

MÜSLÜMAN DOKTORLAR, BAŞKALARI İÇİN...

Dışişleri Bakanlığı'na bir dönem İslamofobi konusunda danışmanlık yapan İngiliz Profesör Todd Green ise "Başbakan Boris Johnson'ın 'İslam sorundur' ve (eski Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı) Trevor Phillips'in 'Müslümanlar bizim gibi değil' dediği ülkede, Müslüman doktorlar başkalarını koronavirüsten kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar." açıklamasını yaptı.

Ülkede 24 Mart'ta doktor Habib Zaidi (76), 25 Mart'ta organ nakli uzmanı doktor Adil El Tayar (63), 29 Mart'ta kulak burun boğaz uzmanı Amged El-Hawrani (55), 1 Nisan'da da doktor Alfa Sa'adu (68) hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de Müslüman doktorlar, korona kurbanı oldu

(Adil El Tayar, Alfa Sa'adu, Habib Zaidi, Amged el-Hawrani)

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