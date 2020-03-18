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İngiltere'de okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı

İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar ilk ve orta dereceli tüm okulların kapatılmasına karar verildi.

AA | 18.03.2020 - 21:33..
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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıkan İngiltere'de, virüse yönelik yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında yeni kararı açıkladı.

İngiltere'de okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı

OKULLAR KAPATILDI, SINAVLAR YAPILMAYACAK

"Okullar cuma öğleden sonra kapılarını kapattıktan sonra, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaklar." diyen Williamson,  bu sürede sınavların da yapılmayacağını belirtti.

Ülkedeki üniversiteler daha önce kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı almış veya online eğitime geçmişti.

İngiltere'de okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı

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