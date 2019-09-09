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İngiltere'de parlamento tatile çıkarılıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere’nin 31 Ekim anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasayı bugün onayladı.

İHA | 09.09.2019 - 21:59..
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İngiltere'de parlamento tatile çıkarılıyor

İngiltere Parlamentosu, bugün devam eden son oturumun ardından beş haftalık bir süre için tatile giriyor. Parlamento ancak 14 Ekim'de yeniden toplanabilecek.

Başbakan Boris Johnson'ın tatil öncesi son oturumda ikinci kez erken seçimi gündeme getirmesi bekleniyor.

Bir arada hareket etme kararı alan muhalefet partilerinin, erken seçimi engellemesine de kesin gözüyle bakılıyor.

KRALİÇE ANLAŞMASIZ BREXİT'İ ENGELLEYEN YASAYI ONAYLADI

Muhalefetin anlaşmasız Brexit'i engellemek için Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başardığı yasa ise Kraliçe tarafından onaylandı ve yasalaştı.

İngiltere'de parlamento tatile çıkarılıyor

Yasa ile, 19 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlanamaması durumunda, hükümetin AB'den yeni bir uzatma istemesi gerekiyor.

Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, Başbakanlık'ta, bu yasanın etrafından nasıl dolaşılabileceği tartışılıyor.

BORİS GÜVEN OYLAMASINA GİDEBİLİR

Başbakan Johnson ise muhalifler tarafından "yasayı takmaması" durumunda, hukuki süreçle tehdit ediliyor. Johnson kendi hükümeti için güven oylamasına gidebilir.

İngiltere'de parlamento tatile çıkarılıyor

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