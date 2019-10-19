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İngiltere'de pornografik sitelere yüz tanıma sistemi

Birleşik Krallık'ta bir bakan, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini getireceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 17:28..
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İnternette zararlı içeriklerden çocukları koruma konusunda birçok ülke farklı çalışmalar yürütüyor.

İngiltere, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini kullanmayı düşünüyor.

“PORNO SİTELER YÜZ TARAMASI YAPSIN”

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman, perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ta çevrimiçi pornografide yaş doğrulamasının geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtladı. Warman, gizlilik endişesine mahal verilmediği sürece yaş doğrulama için yüz tanımayı kullanabileceklerini söyledi. Warman, yeni yöntemin herkes için daha iyi sonuçlar vereceğini de ekledi.

İngiltere'de pornografik sitelere yüz tanıma sistemi

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