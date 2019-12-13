taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.781
Euro
6.459
Altın
1467.33
Borsa
110114.66
Gram Altın
272.79
Bitcoin
41829.84

İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor

İngiltere'de yapılan son seçimde büyük oy kaybı yaşayan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, görevini bırakacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 07:57..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor

Seçmenlerine ve medyanın baskısı ile karşı karşıya kalan ailesi, arkadaşları ve eşine teşekkür eden İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, şunları söyledi:

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

"Partim adına büyük hayal kırıklığına yol açan bir gece oldu. Ancak şunu söylemek istiyorum, bu seçim kampanyasında bir umut bildirisi sunduk."

İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor


"GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

Brexit nedeniyle seçim tartışmalarının çok fazla kutuplaşmaya neden olduğunu normal siyaseti büyük oranda gölgelediğini savunan Jeremy Corbyn, görevinden istifa edeceğini belirtti.

İstifası için bir tarih vermeyen Corbyn'in, kısa bir süre daha partiye liderlik etmesi bekleniyor.

İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

281
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

94
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

16
Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

23
Göçmenleri zorla Türkiye sınırına bırakan Yunan askerleri

Göçmenleri zorla Türkiye sınırına bırakan Yunan askerleri

18
Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti

19
İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir