İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor

Seçmenlerine ve medyanın baskısı ile karşı karşıya kalan ailesi, arkadaşları ve eşine teşekkür eden İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, şunları söyledi:

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

"Partim adına büyük hayal kırıklığına yol açan bir gece oldu. Ancak şunu söylemek istiyorum, bu seçim kampanyasında bir umut bildirisi sunduk."





"GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

Brexit nedeniyle seçim tartışmalarının çok fazla kutuplaşmaya neden olduğunu normal siyaseti büyük oranda gölgelediğini savunan Jeremy Corbyn, görevinden istifa edeceğini belirtti.

İstifası için bir tarih vermeyen Corbyn'in, kısa bir süre daha partiye liderlik etmesi bekleniyor.



