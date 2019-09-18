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İngiltere'de soyguncuyu ekmekle kaçıran küçük kız

Worthing’de 11 yaşındaki kız çocuğu, bıçaklı hırsızı elindeki somun ekmeği ve şişeleri atarak kaçırdı.

İHA | 18.09.2019 - 12:02..
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İngiltere’nin büyük sahil kasabalarından Worthing’de, bir süpermarkete bıçaklı hırsız girdi.

KÜÇÜK KIZ SOYGUNCUYA SOMUN EKMEK ATTI

O esnada alışveriş yapan 11 yaşındaki küçük kız ve babası elinde bıçak olan soyguncudan somun ekmeği ve birkaç şişe atarak kurtulabildi. Neye uğradığını şaşıran hırsız, marketten kaçarak uzaklaştı. Polis ise baba ve kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu belirtti.

İngiltere'de soyguncuyu ekmekle kaçıran küçük kız

İngiltere'de soyguncuyu ekmekle kaçıran küçük kız ViDEO

O ANLAR KAMERADA

O anların görüntülerini paylaşan polis, olay yerinden kaçan, yüzü görünmeyen yeşil ceketli hırsızı görenlerin polis merkezine haber vermelerini istedi. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntüler ise kısa sürede çok fazla yorum aldı.

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