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İngiltere'de tedavi gören koronalı hastadan paylaşım

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden paylaşım yapan 39 yaşındaki hasta, "Topluluğa karışmayın" dediği videosunu sosyal medyada paylaştı.

DHA | 20.03.2020 - 12:11..
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Londra’nın Hillingdon Hastanesi’nde 13 Mart’ta tedavi görmeye başlayan Jane Langston adlı bir hasta, koronavirüsün tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"TOPLULUĞA KARIŞMAYIN"

Jane Langston, yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittğini belirterek, "Daha önce günleri sayamıyordum. Bu dönemde sigaraları azaltın, fazla topluluğa karışmayın çünkü bu daha kötüye gidecek ve sonunda kendinizi hastanede bulacaksınız. Dikkat edin." dedi.

İngiltere'de tedavi gören koronalı hastadan paylaşım ViDEO

İngiltere'de tedavi gören koronalı hastadan paylaşım

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