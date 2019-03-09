İngiltere'de tekme tokatlı topu kapma oyunu

İngiltere'de 'Atherstone Ball Game' olarak adlandırılan top kapma yarışmasında bu sene ilginç anlar yaşandı. 1199 yılında başlayan bu yarışma, zamanla bir gelenek haline geldi ve devam etti.

BAZI KURALLAR VAR

Top atıldığı sırada topu yakalayacak kişilerin, izlemesi gereken bazı kurallar var. Orta Çağdan itibaren geçerli olan iki kuraldan biri; Long Street'in dışına çıkmamak ve bir diğeri de topu elinden almak istediğiniz kişiyi öldürmemek.

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SERT MÜDAHALELER YAPILDI

Turnuva öğleden sonra 5 gibi bitiyor ve o sürede elinde topu bulunduran kişi, yarışmanın galibi sayılıyor. Bu sene gerçekleşen turnuva ise oldukça sert müdahalelere sahne oldu.