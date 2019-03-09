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İngiltere'de tekme tokatlı topu kapma oyunu

Orta çağlardan itibaren düzenlenen top kapma yarışması, bu sene tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 15:29..
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İngiltere'de 'Atherstone Ball Game' olarak adlandırılan top kapma yarışmasında bu sene ilginç anlar yaşandı. 1199 yılında başlayan bu yarışma, zamanla bir gelenek haline geldi ve devam etti.

İngiltere'de tekme tokatlı topu kapma oyunu

BAZI KURALLAR VAR

Top atıldığı sırada topu yakalayacak kişilerin, izlemesi gereken bazı kurallar var. Orta Çağdan itibaren geçerli olan iki kuraldan biri; Long Street'in dışına çıkmamak ve bir diğeri de topu elinden almak istediğiniz kişiyi öldürmemek.

İngilizlerin tekme tokatlı topu kapma oyunu İZLE

İngiltere'de tekme tokatlı topu kapma oyunu

SERT MÜDAHALELER YAPILDI

Turnuva öğleden sonra 5 gibi bitiyor ve o sürede elinde topu bulunduran kişi, yarışmanın galibi sayılıyor. Bu sene gerçekleşen turnuva ise oldukça sert müdahalelere sahne oldu.

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