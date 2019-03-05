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İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette, el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

DHA | 05.03.2019 - 20:58..
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İngiliz polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette, el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

PAKETLERDEN PATLAYICI ÇIKTI

Açıklamada, her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi. Beyaz zarflar içinde bulunan patlayıcıların birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiği ifade edilen polis açıklamasında, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı. Polis müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonundaki seferlerde aksama yaşanmadı. İngiltere’de 2017'de meydana gelen 5 terör saldırısında, 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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