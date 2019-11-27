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İngiltere'de tırda bulunan cesetler ülkelerine gönderildi

23 Ekim sabahında bir tır içerisinde ölü bulunan cesetlerden 16'sı, ülkelerine teslim edildi.

AA | 27.11.2019 - 12:29..
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Bir tır dorsesinde bulunan 39 cesetle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

VNExpress haber sitesinde yer alan habere göre; İngiltere'de tırın konteynerinde bulunan cesetlerden 16'sı, uçakla Hanoi'deki Noi Bai Havalimanı'na getirildi.

Cesetler, daha sonra ambulanslarla Nghe An, Ha Tinh ve Quang Binh kentlerine götürüldü. Yetkliler, kalan cesetlerin daha sonra Vietnam'a getirileceğini belirtti.

ESSEX’TE ÖLÜ BULUNAN 39 KİŞİ

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın konteynerinde 39 ceset bulmuştu. Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

İngiltere'de tırda bulunan cesetler ülkelerine gönderildi

28 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison'a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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