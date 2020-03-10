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İngiltere'de uçaklar boş sefer yapıyor

İngiliz hava yolu şirketlerinin seferleri, ülkede yayılan koronavirüs salgınından etkilendi.

AA | 10.03.2020 - 11:49..
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Çin'den yayılan koronavirüs, İngiltere'de hava ulaşımını vurdu.

Hava yolu şirketleri, büyük havalimanlarındaki kalkış-iniş saatlerini kaybetmemek için seferlerini, neredeyse boş uçaklarla devam ettiriyor.

"NEREDEYSE BOŞ UÇAKLARLA UÇUYORUZ"

BBC'nin haberine göre; Virgin Atlantic şirketinin üst yöneticisi Shai Weiss, yeni tip koronavirüs nedeniyle taleplerde "çarpıcı düşüş" olduğunu belirterek, "Bazı durumlarda neredeyse boş uçaklarla uçmak zorunda kalıyoruz." dedi.

İngiltere'de uçaklar boş sefer yapıyor

Weiss, ancak Heathrow gibi büyük havalimanlarındaki kalkış ve iniş saatlerini kaybetmemek için bu uçuşlara devam etmek zorunda olduklarına işaret etti.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİ BEKLEYEN TEHLİKE

Bir İngiliz hava yolu şirketi de sıra kurallarının değişmemesi halinde gelecek iki hafta içinde 32 seferini sadece yüzde 40 dolulukla yapmak zorunda kalacağını, bunun 5 binden fazla koltuğun boş kalması anlamına geleceğini açıkladı.

Avrupa'da büyük havalimanlarında sıra dağıtımı; Heathrow, Gatwick, Stansted ve Manchester'ın yanı sıra Londra'da Luton ve London City havaalanları için de geçerli. Şirketler, uçuşlarını gerçekleştiremezse bu sıraları kaybediyorlar.

İngiltere'de uçaklar boş sefer yapıyor

PARA VE YAKIT İSRAFI

Hava yolu şirketleri, bu kuralın yumuşatılması için lobi yapmaya başladı. Havacılık endüstrisi grubu Airlines UK Üst Yöneticisi Tim Alderslade de "bu benzersiz ve zorlu koşullarda" boş uçakları sefere çıkarmak zorunda kalmanın, para ve yakıt israfının yanı sıra boşuna karbon emisyonuna yol açacağını söyledi.

Habere göre ayrıca, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Avrupa Komisyonu'na koronavirüs salgını sırasında havalimanlarında sıra dağıtım kurallarının yumuşatılmasını talep eden mektup gönderdi.

İngiltere'de uçaklar boş sefer yapıyor

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