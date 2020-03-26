İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı

İngiltere genelinde herhangi bir vizeyle bulunan, vize süreleri biten veya bitmeye yakın olan kişiler için İçişleri Bakanlığı yeni bir yasa çıkarttı.

VİZELER 31 MAYIS2A KADAR UZATILDI

Çıkarılan yasaya göre, söz konusu kişilerin illegal duruma düşmemeleri için vize bitiş tarihleri 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatılırken bu durumdan etkilenen kişilerden Bakanlığa evrak göndermeleri istendi. Açıklanan karar doğrultusunda vizelerini değiştirmek isteyen ancak vize türü nedeniyle İngiltere dışından başvuru yapmak zorunda olan kişiler başvurularını İngiltere'de de gerçekleştirebilecek. Uygulamanın ayrıca, mevcut şartlar için geçici olarak getirildiği de belirtildi.