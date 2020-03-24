İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronayı yendi

İngiltere’de toplam koronavirüs vakası 6 bin 650’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 335’e ulaşırken, iyileşen hastaların da olduğu öğrenildi.

91 YAŞINDAKİ TÜRK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Başkent Londra’da koronavirüse yakalanan 91 yaşındaki İbrahim Özalp bugün hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek.

İKİ HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra’nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.

Özalp, özel olarak oluşturulan karantina odalarında 2 haftalık karantinaya alınarak tedavisine başlandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN HASTALIĞI ATLATTI

Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp’in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini belirtti.