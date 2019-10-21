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İngiltere'de yaşayan çift 22'nci çocuğunu bekliyor

44 yaşındaki Sue Radford adlı kadın, bu zamana kadar 22 kez hamile kaldı. 20 çocuğu hayatta olan Sue, şimdi doğacak bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 16:43..
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44 yaşındaki Sue Radford ile 48 yaşındaki kocası Noel, İngiltere'nin Morecambe şehrinde yaşıyor.

Radford'lar ayrıca kendi ülkelerinin en kalabalık ailesi olarak tanıtılıyor.

22'NCİ KEZ GEBE KALDI

Bunun nedeni çiftin toplamda 20 çocuğunun olması... Aslında anne Sue, 21 kez hamile kaldı ancak bir çocuğu hayata tutunamadı. Sue, şimdi 22'nci kez gebelik dönemi geçiriyor.

İngiltere'de yaşayan çift 22'nci çocuğunu bekliyor

HALA ÇOK HEYECANLI

Nisan ayında doğması beklenen bebeğin cinsiyetinin erkek olmasını istiyor anne Sue. Ona göre defalarca olmasına rağmen bu gebelik, diğerlerinden daha heyecan verici... Sue bu heyecanı, "Kendimi biraz çocuk hissediyorum." diyerek açıklıyor.

İngiltere'de yaşayan çift 22'nci çocuğunu bekliyor

10 YATAK ODALI EV

10 yatak odalı bir evleri olan çift, her gün 18 kutu süt tüketiyor. Pastane işleten Noel Radford'un yıllık gideri ise 40 bin pounda yakın...

İngiltere'de yaşayan çift 22'nci çocuğunu bekliyor

20 ÇOCUĞU VAR

Çiftin çocuklarının isimleri ise şöyle:

"Chris (30), Sophie (25), Chloe (23) Jack (22) Daniel (20), Luke (18), Millie (17) Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 ay), Bonnie Raye (11 ay)"

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