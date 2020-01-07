İngiltere'de yaşayan kadın 15 yıldır bebek pudrası yiyor

İngiltere'nin Paington kasabasında yaşayan 44 yaşındaki Lisa Anderson, 15 yıldır bebek pudrası yeme bağımlılığıyla mücadele ediyor.

30 DAKİKADA BİR PUDRA YİYOR

İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre Lisa Anderson, 30 dakikada bir gizlice banyoya giderek, pudra yediğini itiraf etti.

Anderson, ''Evimde her zaman bebek pudrası olurdu. Duş yaptıktan sonra kendimi tamamen pudraya bulamak isterdim ve osnra bir gün banyoda olduğumu hatırlıyorum ve koku çok güçlüydü. Şişenin üstünden çıkan bir toz vardı, onu yemek için ani bir dürtü hissettim ve bu hisle savaşamadım. Sadece elime döktüm ve pudrayı yalamaya başladım, gerçekten keyif aldım.'' dedi.

''ONSUZ GEÇEN EN UZUN ZAMANIM 2 GÜNDÜ''

Bağımlı gibi her seferinde pudranın dozunu biraz daha arttırdığını belirten Anderson, ''Onsuz geçen en uzun zamanım 2 gündü. O da hayatımın en kötü zamanıydı, adeta bundan nefret ettim.'' dedi.

''EŞİM BUNU YAPMAMDAN HOŞLANMIYOR''

Yıllardır yaptığı bu şeyin normal olmadığını düşünen Anderson, ''Eşim, pudranın kanserle olan bağlantısı ve sağlığım üzerindeki etkisi nedeniyle bunu yapmamdan hoşlanmıyor.'' dedi.

Anderson'ın bugüne dek bebek pudrasına harcadığı paranın ise yaklaşık 63 bin TL (8 bin sterlin) olduğu öğrenildi.