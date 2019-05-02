İngiltere'de Gavin Williamson'ın, 'bilgi sızdırma soruşturması' sonrası görevden alınması sonrasında yerine geçecek isim belli oldu. İngiliz Savunma Bakanlığı'na Penny Mordaunt atanırken Mordaunt, İngiltere'de Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

ESKİ SİHİRBAZ, YENİ BAKAN

Penny Mordaunt, her ne kadar bu makamda bulunan ilk kadın bakan olsa da geçmişte yaptığı ilginç faaliyetlerle de biliniyor.

Daha önce sirklerde sihirbaz yanında asistanlık yapan Penny Mordaunt, deniz subayı olan babasının ısrarıyla daha sonra Kraliyet Donanması'na kadın asker olarak yazıldı ve donanmada görev aldı.

İngiltere'de yeni savunma bakanı belli oldu VİDEO



YÜKSELİŞTEKİ SİYASİ KARİYER

Milletvekili iken 2014 yılında ITV kanalının çok izlenen reality şov programı Splash’a katılarak birinci olan ve ödülünü kimsesiz çocuklar için bağışlayan Mordaunt, Brexit referandumunda da dönemin Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Başkanı David Cameron’a da bayrak açan ilk isimlerdendi.

Eski Uluslararası Kalkınma Bakanı olan Mordaunt, Williamson'ın görevden alınmasının ardından geçtiğimiz gün görevi devraldı. 2005 yılında Muhafazakâr Parti’den siyasete atılarak 29 yaşında, en genç parlamenterler arasında Avam Kamarası’na seçilmeyi başarmıştı.