İngiltere'de yeni yasama yılının açılışı yapıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin zaferle çıktığı 12 Aralık seçimlerinin ardından yeni parlamento döneminin açılışında, hükümet programını okudu.

​Hükümet tarafından yazılan programı okuyan Kraliçe, "Hükümetimin önceliği, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlamak." dedi.

AB İLE YENİ İLİŞKİLER SİNYALİ

Brexit'in sağlanması ve bunun getireceği fırsatlardan İngiltere'nin tüm kesimlerinin en iyi şekilde yararlanması için yasalar çıkarılacağını kaydeden 2. Elizabeth, ayrılık sonrası da AB ile serbest ticaret anlaşması temelinde yeni ilişkiler kurulacağını söyledi. Kraliçe, ayrıca diğer lider ekonomilerle de ticaret müzakerelerine başlanacağını vurguladı.

YENİ BİR VİZE TÜRÜ

Halkın önceliklerini merkeze alan bir reform programı yürütüleceğini aktaran 2. Elizabeth, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) iyileştirilmesi için daha önce karar verilen yaklaşık 34 milyar sterlinlik fonun yasalaşacağını belirtti. Kraliçe, sağlık hizmetlerindeki istihdam açığının giderilmesi için adımlar atılacağını ve yeni bir vize türüyle kalifiye doktorlar, hemşireler ve sağlık uzmanlarının ülkeye hızlı bir şekilde girişlerinin sağlanacağını ifade etti.

EN TEHLİKELİ SUÇLULARIN HAPİSTE DAHA FAZLA KALMASI İÇİN YENİ YASALAR ÇIKACAK

Kraliçe ayrıca, hükümetin "modern, adil, puana dayalı bir göç sistemini" hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Daha sonra suçla mücadele ile ilgili taahhütlerine geçen 2. Elizabeth, teröristler dahil en tehlikeli suçluların hapishanede daha uzun süre kalmasını sağlamak için yeni yasalar çıkarılacağını duyurdu.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçe'nin onayı gerekiyor.