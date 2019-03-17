İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

Sosyal medya platformlarında, camide ibadet eden 49 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonlanan Yeni Zelanda saldırısını destekleyen yorumlar yapan 24 yaşındaki bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

"BİRLİKTE DURMAMIZ GEREK"

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Halk için zor oldukça zor bir zaman. Yeni Zelanda’da yaşanan bu olay dünyanın çeşitli yerlerine aksediyor. İnsanların çoğu derin bir şok ve endişe içerisinde. Camia olarak birlikte durmamız gerek bir zaman” ifadelerini kullanıldı.

GÖZALTILAR SÜREBİLİR

Açıklamada bu konuda çizgiyi geçebilecek durumlarda gözaltıların devam edebileceği belirtildi.