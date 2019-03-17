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İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

Oldham bölgesinde çevrimiçi platformlarda Yeni Zelanda'daki terör saldırısını destekleyen içerik paylaşan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 17.03.2019 - 02:10..
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Sosyal medya platformlarında, camide ibadet eden 49 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonlanan Yeni Zelanda saldırısını destekleyen yorumlar yapan 24 yaşındaki bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

"BİRLİKTE DURMAMIZ GEREK"

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Halk için zor oldukça zor bir zaman. Yeni Zelanda’da yaşanan bu olay dünyanın çeşitli yerlerine aksediyor. İnsanların çoğu derin bir şok ve endişe içerisinde. Camia olarak birlikte durmamız gerek bir zaman” ifadelerini kullanıldı.

İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

GÖZALTILAR SÜREBİLİR

Açıklamada bu konuda çizgiyi geçebilecek durumlarda gözaltıların devam edebileceği belirtildi.

İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

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