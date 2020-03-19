İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

İngiltere’nin en büyük süpermarketleri Tesco, Sainsbury’s, Waitrose ve Morrison, kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor.

Süpermarket zinciri Sainsbury’s, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı.

PERSONEL DESTEĞİ

Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.

KİŞİ BAŞI 2 ADET

Ayrıca müşteriler tuvalet kağıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2’den fazla satın alamayacak. Tesco, 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.