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İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

Marketlerin açılış saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturduğu İngiltere'de, satışlara kısıtlama getirildi.

DHA | 19.03.2020 - 12:05..
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İngiltere’nin en büyük süpermarketleri Tesco, Sainsbury’s, Waitrose ve Morrison, kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor.

Süpermarket zinciri Sainsbury’s, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı.

İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

PERSONEL DESTEĞİ

Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.

İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

KİŞİ BAŞI 2 ADET

Ayrıca müşteriler tuvalet kağıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2’den fazla satın alamayacak. Tesco, 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.

İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

İngiltere’deki marketlere satış kısıtlaması geldi

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