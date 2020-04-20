İngiltere'den getirilen 61 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 61 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye ulaştı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

YOLCULUĞU VE KARANTİNA SÜRECİNİ KISA VİDEOLARLA ANLATTI

Yurda getirilen vatandaşlardan biri, yolculuk boyunca yaşadıklarını kısa videolar ile anlatırken, "Bu akşam yurtta 3 doğum günü olacak ve gerçekten devletimize minnettarız, her şeyi düşünmüşler bizim için" diyerek yetkililere teşekkürlerini iletti.

İngiltere'den Kırıkkale'de karantinaya yolculuğu anlattı

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