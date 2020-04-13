İngiltere'den, koronalı kişiye yaklaşınca uyarı veren uygulama

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniye birçok teknoloji şirketi, salgınla mücadelede önemli adımlar atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google'ın, koronavirüsle mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için iş birliği yapacaklarını sizlerle paylaşmıştık.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin teknoloji kolu, hükümetin koronavirüs karantinasını sona erdireceğini umduğu bir uygulama için Google ve Apple ile çalışmalara başladı.

HASTA KİŞİYE YAKLAŞINCA UYARI VERECEK

Cep telefonları için tasarlanacak uygulama, koronavirüs testi pozitif çıkan birine yakın olduğu durumda kullanıcıları uyarmak için Bluetooth teknolojisini kullanacak.

Bakanların, bu uygulama sayesinde önümüzdeki ayın sonunda en katı sosyal mesafe tedbirlerini kaldırmanın mümkün olacağına inandığı bildirildi. Sağlık hizmetlerinin teknoloji kanadı olan NHSX’in, iki teknoloji deviyle son hızda çalıştığı belirtiliyor.



