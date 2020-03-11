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İngiltere'den koronaya karşı 30 milyar sterlinlik paket

Maliye Bakanı Sunak, hükümetin küresel bazda en kapsamlı mali programlardan birini uygulandığını belirtirken finansal açılımlar yapıldığına da dikkati çekti.

AA | 11.03.2020 - 17:35..
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İngiltere, koronavirüse karşı tedbirler alıyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs riskine karşı aldıkları kararları açıkladı.

İngiltere’nin bütçe düzenlemelerini açıklayan Sunak, hükümetin küresel bazda en kapsamlı mali programlardan birini uyguladığını belirtti.

30 MİLYAR STERLİNLİK PAKET

Sunak, ülke ekonomisinin desteklenmesi için 30 milyar sterlinlik bir teşvik paketinin hazırlandığını söyledi.

İngiltere'den koronaya karşı 30 milyar sterlinlik paket

"BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Bakan Sunak, İngiliz ekonomisinin geçici sorunların üstesinden gelebilecek güçte olduğuna işaret ederek, "Bunu birlikte atlatacağız. Ülkemizin ve halkımızın finansal olarak güvende olmasını sağlamak için yapabileceğimiz herşeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

VERGİ MUAFİYETİ

Bakan Sunak, perakende, konaklama gibi sektörlerde toplam değeri 51 bin sterlinin altında olan şirketlerin işletme vergisinden muaf tutulacağın kaydetti. Toplam istihdamı 250 kişinin altında olan şirketlerin 2 haftaya kadar olan hastalık izin ücretlerinin hükümet tarafından şirketlere geri ödeneceğini de söyledi.

İngiltere'den koronaya karşı 30 milyar sterlinlik paket

YAKIT VERGİSİ DONDURULACAK

Bakan Sunak küçük şirketlerin işlerindeki aksamaları telafi edebilmesi için 1,2 milyon sterline kadar kredi imkanının sağlanacağını belirtti.

İngiltere’de yakıt vergisinin dondurulacağını belirten Sunak, "Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e çekildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,6’dan yüzde 1,8’e yükselmesi. 2022 yılına dair büyüme tahmini 1,6’dan 1,5’e, 2023 büyüme tahmini 1,6’dan yüzde 1,3’e çekildi. 2022'de plastik ambalaj vergisi de uygulamaya girecektir" açıklamasında bulundu.

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