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İngiltere'den PKK/YPG'li teröriste 4 yıl ceza

Irak ve Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kamplarında eğitim alan İngiltere vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi.

AA | 07.11.2019 - 17:18..
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Geçen yıl Suriye'den dönerken yakalanan İngiliz vatandaşı YPG/PKK'lı terörist Aidan James hakkındaki karar açıklandı.

James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

İngiltere'den PKK/YPG'li teröriste 4 yıl ceza

İngiltere'den PKK/YPG'li teröriste 4 yıl cezaİngiltere'den PKK/YPG'li teröriste 4 yıl ceza

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