taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2265
Euro
5.9449
Altın
1221.32
Borsa
94070.97
Gram Altın
205.303

İngiltere'nin anlaşmasız Brexit senaryosu

İngiltere Merkez Bankası, anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesi durumunda ülkenin başına gelecek zorlukları sıraladı.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 23:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
İngiltere'nin anlaşmasız Brexit senaryosu

İngiltere Merkez Bankası (BOE), Merkez Bankası başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Bunlar tahmin değil, senaryo. Neyin olma ihtimali olduğundan çok, neyin olabileceğini ortaya koyuyorlar." dedi.

Carney, Brexit'in etkilerinin ne olacağı konusunun ise, sürecin nasıl yönetileceğine, şiddetine ve İngiliz ekonomisinin dışa açıklığının azalmasının ne kadar hızlı bir etki yapacağına bağlı olduğunu açıkladı.

MERKEZ BANKASI SENARYOSU

Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu "anlaşma olmayan Brexit" senaryosunda şu başlıklar öne çıkıyor:

-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 8 azalması

-Ev fiyatlarının yüzde 30 değer kaybı

-Sterlinin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybı

-İşsizliğin yüzde 7.5'a çıkması

-Enflasyonun yüzde 6.5'a çıkması

-Faizlerin yüzde 4'e ulaşması

AYRILDIKTAN SONRAKİ 5 YIL

Yapılan açıklamada, senaryonun İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonraki beş yıllık bir dönemi ele aldığı kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

6
Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

0
Başkan Erdoğan Arjantin'e gidiyor

Başkan Erdoğan Arjantin'e gidiyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir