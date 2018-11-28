İngiltere'nin anlaşmasız Brexit senaryosu

İngiltere Merkez Bankası (BOE), Merkez Bankası başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Bunlar tahmin değil, senaryo. Neyin olma ihtimali olduğundan çok, neyin olabileceğini ortaya koyuyorlar." dedi.

Carney, Brexit'in etkilerinin ne olacağı konusunun ise, sürecin nasıl yönetileceğine, şiddetine ve İngiliz ekonomisinin dışa açıklığının azalmasının ne kadar hızlı bir etki yapacağına bağlı olduğunu açıkladı.

MERKEZ BANKASI SENARYOSU

Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu "anlaşma olmayan Brexit" senaryosunda şu başlıklar öne çıkıyor:

-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 8 azalması

-Ev fiyatlarının yüzde 30 değer kaybı

-Sterlinin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybı

-İşsizliğin yüzde 7.5'a çıkması

-Enflasyonun yüzde 6.5'a çıkması

-Faizlerin yüzde 4'e ulaşması

AYRILDIKTAN SONRAKİ 5 YIL

Yapılan açıklamada, senaryonun İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonraki beş yıllık bir dönemi ele aldığı kaydedildi.