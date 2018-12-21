İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı, Drone'lar yüzünden kapatıldı

Çarşamba gecesi ve Cuma sabahı arasında İngiltere'nin Gatwick havalimanında görülen uçan drone'lar, tüm uçuşların durmasına neden oldu. İngiltere'deki havalimanlarının bir kilometre etrafında drone uçurmak yasak, fakat bu yasağa uymayan kimliği belirsiz kişiler, drone uçurarak çarşamba akşam 21:00'da uçuşların durmasına neden oldu.

AÇILDIKTAN SONRA TEKRAR KAPATILDI

Çarşamba akşamı saat 21:00'da kapatılan havalimanı, aynı gece 03:00'da tekrar açıldı. Tekrar açıldıktan 45 dk sonra drone'ların yeniden havada görünmesiyle havalimanı tekrar kapatıldı. Cuma günü sabah 06:00'a kadar sınırlı sayıda pisti kullanıma sokan yetkililer, uçuşlarda gecikmelere neden oldu. Polis, pistin ilk kapatılmasından sonra 50 defa görülen droneların sorumlularını bulamadı.