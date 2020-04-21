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İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı

17'nci yüzyılda meydana gelen veba salgınında tecrit uygulaması kararı alan Eyam köyü, salgının ülkeye yayılıp çok daha fazla kişinin hayatına mal olmasını engellediği için hala hatırlanıyor.

AA |
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İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı

Koronavirüsle tarihte yaşanan salgın hastalıkların gündeme gelmesi, 1666 yılında İngiltere'nin Eyam köyünün vebayla mücadelesini ve tecrit uygulamasını hatırlattı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Peak District Milli Parkı sınırları içinde yer alan Eyam köyü sakinleri, 1665-1666 yıllarında meydana gelen veba salgını sırasında karantina kararı alarak, bedel ödemek pahasına salgının yayılmasını önledi.

İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı

6 AYLIK İZOLE

Köy sakinleri, başkent Londra'dan gelen kumaşların içindeki pireler nedeniyle bulaştığı düşünülen hastalığın ülkenin daha da kuzeyine yayılmasını önlemek için 6 ay boyunca kendilerini izole etti.

İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı

250'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Tecrit kapsamında köye giriş çıkışların durdurulması, gerekli malzemenin köy sınırlarında tedarik edilmesi ve ödenecek madeni paraların, hastalığın bulaşmasını önlemek için sirkede bekletilmesi gibi kararlar alındı. Salgın sonunda 700 nüfuslu köyde, 250'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı

8 GÜN İÇİNDE EŞİ VE 6 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Elizabeth Hancock adlı kadın, sadece sekiz gün içinde kocası ve altı evladını toprağa verdi. Salgın dönemi alınan karar gereği her ailenin kendi ölüsünü gömmesi gerektiği için Hancock, hepsinin mezarını kazmak zorunda kalmıştı.

İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı

ÇEVREDEKİ KENTLERE ULAŞMASI ENGELLENDİ

Tüm bunlara rağmen Eyam köylülerinin karantina önlemi başarıya ulaştı ve Londra'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgın kontrol altına alındı. Köylülerin kendilerini feda ederek aldıkları önlem sayesinde, en kötü senaryonun yaşanıp salgının çevredeki Bakewell, Manchester ve Sheffield gibi büyük kentlere ulaşması engellenmiş oldu.

İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı(350 yıl önce yaşanan salgının anlatıldığı bir karikatür)

BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de, üzerinden 350 yıl geçmesine rağmen Eyam köylülerinin bu uygulaması büyük bir cesaret örneği olarak gösteriliyor.

Eyamlılar, fedakarlık gösteren eski köylülerini anmak için, salgının 200'üncü yılı olan 1866'dan bu yana her yıl ağustos ayının son pazar günü toplanıyor.

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