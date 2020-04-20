İngiltere'nin gözü, Türkiye'den yapılacak tıbbi yardımda

Türkiye'den İngiltere'ye yapılması planlanan 84 tonluk sevkiyat ertelendi. Sevkiyatın pazar günü tamamlanması planlanıyordu.

Bu durum, İngiliz basınını alarma geçirdi.

Daily Mail gazetesi, "Türkiye'den 84 tonluk önemli koronavirüs sevkiyatı tekrar ertelenebilir" başlıklı haberinde, İngiliz bakanların bu durum nedeniyle büyük tepki aldığı belirtildi.

İNGİLİZ BAKANLARA SEVKİYAT TEPKİSİ

Bakanların, ülkedeki hastanelerde koronavirüs hastalarının tedavisiyle meşgul olan sağlık görevlilerinin, hastaları tedavi etmeyi bırakma noktasına gelebileceği konusunda uyarıldığı belirtildi.

HASTANELERDE TIBBİ MALZEME DURUMU KRİTİK NOKTADA

İngiltere'deki hastanelerin, 400 bin koruyucu önlük de dahil olmak üzere geciken 84 tonluk teslimattan sonra hayat kurtarıcı bazı malzemelerin tükenmesinin eşiğinde olduğu aktarıldı.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, tıbbi malzeme eksikliğinin ya doktorların kendilerini virüse maruz bırakma ya da hastaların ölmesine izin verilmesi anlamına geldiğini söylüyor.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK BÜYÜK BİR YARDIM GELECEK"

Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick,Türkiye’den çok büyük bir yardım malzemesi paketi geleceğini bildirdi.

Jenrick, Türkiye’nin göndereceği 84 tonluk malzemenin, pazar günü İngiltere’ye ulaşacağını söyledi.

ANKARA İKİ UÇAK DOLUSU MALZEME GÖNDERDİ

Türkiye, koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İngiltere'ye daha önce iki kez, iki uçak dolusu, maske ve koruyucu kıyafet yardımında bulunmuştu.

Söz konusu yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı yer aldı. Kolilerle 50 bin N-95 maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koruyucu tulum taşındı.

"KARANLIĞIN ARDINDA NİCE GÜNEŞLER VAR"

Kolilerin üzerinde yer alan Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var." ifadesi, İngiliz basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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