İngiltere'nin gündemi Prens Charles'ın eşi Camilla

İngiltere; Brexit'ten sonra Prens Charles'ın tahta geçeceği günü konuşuyor. Hatta İngiltere basını, Prens Charles'ın eşinin nasıl anılması gerektiğini bile tartışma konusu yaptı.

TAHTA GEÇECEK İSİM BELLİ

The Sun'da yer alan haberde; Kraliçe Elizabeth'in vefatından sonra tahta gelecek Prens Charles'tan bahsedildi. Prens Charles'ın 'Kral' ünvanını alacağı konuşulurken, eşi Camilla'nın da Prenses ünvanı alacağı ifade edilmişti.

YENİ 'KRALİÇE' CAMİLLA OLACAK

Ancak Kraliyet'e yakın kaynaklardan bir yetkili, Kral eşinin Prenses olarak anılmasının 'saçma' bir şey olacağını belirtirken, Camilla'nın 'Kraliçe' olarak anılması gerektiğini belirtti.

İNGİLTERE HALKI KARŞI ÇIKIYOR

Yapılan bir ankette; İngiltere halkının yüzde 67'sinin, Prens Charles'ın eşi Camilla'ya 'Kraliçe' denmesine karşı çıktığı gerçeği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Prenses Diana, 1997 yılında Paris'te bir trafik kazası geçirmiş ve hayatını yitirmişti. Yaşanan bu üzücü vefatın ardından Prens Charles, Camilla ile evlenmişti.