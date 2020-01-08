İngiltere'nin havası Nurgül Yeşilçay'ı şaşırttı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Cem Özer’le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat’ın İngiltere’de eğitim görmesi nedeniyle sürekli olarak yurt dışına çıkıyor.

Yine İngiltere'ye giden Yeşilçay, hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir karşılaştırmada bulundu.

"SÖYLESELER İNANMAZDIM"

Havaların sürekli olarak kapalı ve yağmurlu olmasına alıştığımız İngiltere’den son derece açık ve güzel bir havanın görüntüsünü paylaşan Yeşilçay, İstanbul’da aralıksız olarak iki gündür yağan yağmura ve kapalı havaya göndermede bulunarak: “Bir gün buranın havasının oranın havasından güzel olduğunu söyleseler inanmazdım! Ama hayat mucizelerle dolu” satırlarını yazdı.