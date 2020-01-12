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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

'Bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı' öne sürülen Büyükelçi Rob Macaire,gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.

AA | 12.01.2020 - 03:35..
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İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

ANMA ETKİNLİĞİNİ KIŞKIRTMA İLE SUÇLANDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, Emir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldı.

Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İNGİLTERE'DEN TEPKİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Raab, "Tahran Büyükelçimizin temelsiz ve açıklamasız olarak gözaltına alınması, uluslararası hukukun fahiş biçimde çiğnenmesidir." ifadesini kullandı.

İran hükümetinin bir yol ayrımında olduğunu belirten Raab, "Ya beraberinde getireceği bütün siyasi ve ekonomik yalıtılmışlıkla bir parya konumuna doğru yürüyüşüne devam edebilir ya da gerilimi düşürecek adımlar atıp ileri açılan diplomatik bir yola girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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