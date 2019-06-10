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Boris Johnson'ın tazminat kararı

Trump’ın İngiltere için favori başbakan adayı olan Boris Johnson, ülkesinin AB’ye ödemesi gereken 44 milyar euroluk tazminatı ödemeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 09:14..
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Boris Johnson'ın tazminat kararı

Theresa May’in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden istifasının ardından aday olan isimler arasında favori gösterilen eski Dışişleri Bakanı Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene kadar 44 milyar euroluk tazminatı ödemeyeceklerini ifade etti.

BAŞBAKANLIK İÇİN FAVORİ İSİM

Alman basınına göre; "İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para, hem müthiş bir çözüm hem de müthiş bir rüşvet aracıdır." diyen Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

Boris Johnson'ın tazminat kararı

TRUMP, JOHNSON’U DESTEKLİYOR

Geçtiğimiz hafta İngiltere’yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump da İngilizlere, AB’ye olan borçlarını ödememe tavsiyesinde bulunmuş ve Boris Johnson’ın, parti liderliği ve başbakanlık için mükemmel meziyetlere sahip olduğunu dile getirmişti.

AB ile İngiltere arasında daha önce yapılan görüşmelerde, İngilizlerin aldığı Brexit kararının AB’ye getireceği maddi yükün karşılanması için Londra’nın, 44 milyar euro tazminat ödemesi üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Boris Johnson'ın tazminat kararı

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