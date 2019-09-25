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İngiltere’nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı

Ülke enerji ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayacak projenin yüksek maliyeti için Çinli ve Fransız ortaklar devreye girdi.

AA | 25.09.2019 - 19:06..
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İngiltere'de nükleer santral projesini yürütecek olan Fransız enerji şirketi EDF, Hinkley Point C adlı santralin zorlu faaliyet koşulları nedeniyle maliyetinin yaklaşık 2,9 milyar sterlin arttığını bildirdi.

Firma, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 21,5 ila 22,5 milyar sterlin arasında olmasının beklendiğini duyurdu.

FRANSIZ VE ÇİNLİ ORTAKLAR YARDIM EDECEK

Projenin özel sektör tarafından finanse ediliyor olması nedeniyle artan maliyetlerin Fransız EDF ve Çinli ortak China General Nuclear Power Corp (CGN) tarafında ödenmesi bekleniyor. Buna karşın, santralin 2025-2026 yıllarında tamamlanmasının ardından artan maliyetlerin elektrik taban fiyatları yoluyla tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

"Hinkley Point C" nükleer santrali İngiltere’de yaklaşık 20 yıl sonra onaylanan ilk nükleer santral projesi olması açısından önem taşıyor.

ÜLKENİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 7'SİNİ KARŞILAYACAK

Projenin 2025 yılında tamamlanmasının ardından, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılaması öngörülüyor.

Bu ay başında İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bir diğer önemli proje olan hızlı tren projesi HS2’nin ilk etabı olan Londra ve Birmingham hattının tamamlanmasının planlanandan beş yıla kadar gecikebileceğini, projenin toplam maliyetinin ise 62 milyar sterlinden 88 milyar sterline yükseldiğini söylemişti.

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İngiltere’nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı

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