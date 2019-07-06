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İngiltere'ye kaçan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiası

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın İngiltere'ye kaçma nedeni tartışılırken, Prenses'in İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 17:03..
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği, İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçtığı iddia edilmişti.

Kaçışa ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'ye kaçan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiası

YASAK AŞK İDDİASI

Şeyh’in altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı, ancak hayatından endişe ettiği bildirilmişti.

İngiliz basınında yer alan yeni iddia, Prenses Haya’nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses’in ülkeyi terk etmesi olarak belirtiliyor.

İngiltere'ye kaçan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiası

DAVA AÇILDI

Şeyh Muhammed'in 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu. Şeyh Muhammed'in 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu.

İngiltere'ye kaçan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiası

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