İngiltere'ye kaçan Prenses Haya hakkında yasak aşk iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği, İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçtığı iddia edilmişti.

Kaçışa ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

YASAK AŞK İDDİASI

Şeyh’in altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı, ancak hayatından endişe ettiği bildirilmişti.

İngiliz basınında yer alan yeni iddia, Prenses Haya’nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses’in ülkeyi terk etmesi olarak belirtiliyor.

DAVA AÇILDI

Şeyh Muhammed'in 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu. Şeyh Muhammed'in 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu.