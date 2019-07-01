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İniş takımları arızalanan uçak Tel Aviv'e iniş yaptı

Almanya'nın Köln şehrinden havalanan ve iniş takımları bozulan uçak, Tel Aviv'e güvenli bir şekilde indi.

AA | 01.07.2019 - 16:58..
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Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına acil iniş yaptı.

İNİŞİ OLDUKÇA RİSKLİYDİ

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

İniş takımları arızalanan uçak Tel Aviv'e iniş yaptı

TEKERİNDE HASAR VARDI

İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı. Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulans Ben Gurion Havalimanında hazır bulunduğunu kaydetti.

İniş takımları arızalanan uçak Tel Aviv'e iniş yaptı

İniş takımları arızalanan uçak Tel Aviv'e iniş yaptı

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