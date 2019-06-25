Sarıkamış’ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu.
Kayak merkezindeki telkesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor.
Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise her seferinde ne yapacağını şaşırıyor.
KARNINI DOYURUNCA ÇADIRDAN AYRILDI
Bekçinin şiveli bir şekilde ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi anbean arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı.
İnşaat bekçisinin ayı ile imtihanı ViDEO