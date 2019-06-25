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İnşaat bekçisinin ayı ile imtihanı

Kars'ta bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisine aldırış etmeden yemeğini yedikten sonra doğal alanına döndü.

İHA | 25.06.2019 - 09:08..
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Sarıkamış’ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu.

Kayak merkezindeki telkesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor.

Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise her seferinde ne yapacağını şaşırıyor.

KARNINI DOYURUNCA ÇADIRDAN AYRILDI

Bekçinin şiveli bir şekilde ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi anbean arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı.

İnşaat bekçisinin ayı ile imtihanı ViDEO

İnşaat bekçisinin ayı ile imtihanı


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