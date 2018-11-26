İnşaat güven endeksi kasımda azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, kasım ayında yüzde 3,5 azalarak 56,6 oldu.

DEĞERLER GERİLEDİ

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri, sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 değerlerine geriledi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDE HAZİRAN AYINDA ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 30,07 artış kaydetmişti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,76, işçilik endeksi yüzde 0,06 yükselmişti. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 36,06, işçilik endeksi yüzde 16,36 artış göstermişti.