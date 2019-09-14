Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta, bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında elektrik malzemeleriyle ilgili tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İnşaat işçileri ile esnaf arasında kavga: 5 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılardan elektrik firması sahipleri Serkan D. ve Volkan D., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, işçilerden Mezher C., Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sokaktaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, tarafları ayırmak için bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Meydan savaşına dönen kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.