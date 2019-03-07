Çalıştıkları binanın 6. katında mesai yapan işçiler, kazaya davetiye çıkardı.

İŞÇİLERE GÜVENLİK UYARISI SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Kahramanmaraş’ta daha önce de sık sık gündeme gelmesine rağmen işçilerin, bu şekilde çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Bu görüntüler, kentin en işlek caddelerinden olan Trabzon Caddesi’nde çekildi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdüren işçiler, kendilerini görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İnşaat işçilerinin 6'ıncı kattaki tehlikeli mesaisi ViDEO





İnşaat işçilerinin 6'ıncı kattaki tehlikeli mesaisi



